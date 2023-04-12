Дымный апрель: в регионах России начались лесные пожары

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Лесные пожары зафиксировали на Дальнем Востоке и Урале

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Самые крупные возгорания фиксируют в Забайкалье.

На Дальнем Востоке разгораются природные пожары. Самые большие по площади, даже в масштабах всей страны, — в Забайкалье. В Еврейской автономной области пришлось привлекать авиапожарных.

Полыхает и на Урале. Едким дымом заволокло Тюменский тракт. Дорогу не перекрывали, но скорость ограничили до 50 километров в час. Еще один очаг обнаружили на въезде в аэропорт Кольцово. Жители Екатеринбурга выкладывают видео, снятые в черте города.

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