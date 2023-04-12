«Вряд ли будут в восторге»: экс-агент MI6 о втягивании Польши в конфликт на Украине

Предполагается, что киевским режим может отдать в ответ часть своих территорий польской стороне.

Украинские власти находятся в отчаянном положении и раздумывают над тем, чтобы вовлечь в конфликт с Россией еще и Польшу, отдав ей за это часть своей территории. Такое предположение высказал бывший аналитик британской разведывательной службы MI6.

«Это нужно ему для втягивания союзников в открытую конфронтацию. Но в Польше, на мой взгляд, этот план никто не поддерживает, наоборот, его активно и публично критикуют. И у НАТО тоже пока не настолько выросли аппетиты, чтобы получать новые территории такой ценой, ценой начала полномасштабного конфликта. На Украине тоже вряд ли все будут в восторге: эти регионы боролись за независимость от Польши, причем неоднократно», — заявил экс-агент MI6 Аливер Крук.

Ранее один из польских телеканалов показал в эфире обновленную карту страны, в состав которой включил Западную Украину со Львовом и другими городами. А обозреватель другого польского СМИ заявил, что президент Владимир Зеленский уже заключил соответствующую сделку, якобы это случилось во время его недавнего визита в Варшаву.