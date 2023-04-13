Бывший разведчик Риттер призвал США прекратить поддерживать Зеленского

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Алексей Панков
Алексей Панков 18

По словам экс-военного, президент Украины может стать причиной конца света.

Бывший разведчик Риттер призвал США прекратить поддерживать Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP

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Президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы приблизить конец света, США должны перестать его поддерживать. Такое заявление сделал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных», — убежден экс-разведчик.

Он также усомнился в способности Зеленского мыслить здраво. По словам Риттера, президент Украины уверен, будто весь мир думает только о его проблемах.

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При этом боевики ВСУ сейчас находятся в тяжелом положении, обратил внимание бывший разведчик. По его словам, ресурсы Украины подходят к концу. Такими темпами националистам придется покинуть свои позиции до конца лета.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский и его окружение украли более 400 миллионов долларов. Как сообщил журналист Сеймур Херш, эти деньги Запад передал Киеву для покупки дизельного топлива.

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