Президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы приблизить конец света, США должны перестать его поддерживать. Такое заявление сделал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных», — убежден экс-разведчик.

Он также усомнился в способности Зеленского мыслить здраво. По словам Риттера, президент Украины уверен, будто весь мир думает только о его проблемах.

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При этом боевики ВСУ сейчас находятся в тяжелом положении, обратил внимание бывший разведчик. По его словам, ресурсы Украины подходят к концу. Такими темпами националистам придется покинуть свои позиции до конца лета.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский и его окружение украли более 400 миллионов долларов. Как сообщил журналист Сеймур Херш, эти деньги Запад передал Киеву для покупки дизельного топлива.