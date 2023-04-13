На Пятом канале акция «День добрых дел» для Богдана Ли

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня наша с вами помощь нужна пятилетнему Богдану из Якутии. Мальчик с рождения страдает тяжелым поражением нервной системы. И несмотря на свой возраст, до сих пор не может ходить.

Чтобы поставить ребенка на ноги нужна серьезная операция на спинном мозге. Ее стоимость — больше миллиона рублей. У многодетной мамы таких денег нет. Помочь можем мы с вами. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 7511. В тексте нужно указать сумму пожертвования. Или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Большое вам спасибо!

Интересы у пятилетнего Богдана такие же, как у его сверстников — машинки, книжки (их ему читают старшие братья), естественно, мультики. Правда, смотреть приходится, стоя в этом тренажере — «вертикализаторе».

Каждый шаг — через боль. Носочки натянуты, мышцы постоянно в напряжении. У мальчика детский церебральный паралич.

«Ребенок родился значительно раньше срока. Плюс гипоксия мозга, плюс тяжелые роды были — все это сказалось. В процессе беременности не было никаких предпосылок», — рассказала мама мальчика Марина Ли.

Диагнозы нарастали как снежный ком: двусторонняя тугоухоусть, задержка развития, деформация стоп, косоглазие, хронический назофарингит.

Чтобы Богдан заговорил, понадобилось много времени и усилий. Теперь у него большой словарный запас. Он знает и алфавит, и цифры, и геометрические фигуры. Но ходить пока не может. Только ползать.

«Наше лечение — в основном реабилитация и поездки два-три раза в год в Москву. Там мы ставим ботокс — это уколы в ручки и ножки, которые снимают спастику, но, к сожалению, ненадолго», — добавила мама Богдана.

Специалисты уверены: мальчик будет нормально ходить. Для этого нужна операция со сложным названием — селективная дорсальная ризотомия.

«Суть ее заключается в том, что мы частично пересекаем чувствительные корешки, которые идут от спинного мозга к мышцам, и сокращаем поток импульсов, которые держат мышцы в напряжении», — объяснил Дмитрий Зиненко, доктор медицинских наук, заведующий отделением нейрохирургии Института педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева.

Напряжение мышц, говорят врачи, уходит буквально «на острие скальпеля» — то есть сразу. После — снова потребуется реабилитация. Вот только на все это надо больше миллиона рублей. У матери с тремя детьми таких денег нет.

«Вера в людей, в какую-то волшебную палочку появилась, что вообще нужно стучаться в двери, и они открываются. Если ничего не делать — ничего не будет. Мы будем дальше реабилитироваться, очень много, беспрерывно. И, надеюсь, Богдашка будет ходить. Сам», — призналась Марина Ли.

Ведь еще столько нужно сделать! Скатиться с горки без помощи мамы или разучить новые песенки на синтезаторе. Со всем этим мальчик уже учится справляться.

«Это очень активный ребенок, он уже много слов знает, поет песни, рассказывает стихи. Все схватывает на ходу», — рассказал брат Богдана Дмитрий.

Спеть перед камерой Богдан постеснялся, но все впереди. Главное — сейчас его поддержать. Чтобы помочь Богдану, отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511. Или отсканируйте QR-код, который вы видите на экране. Большое вам спасибо!