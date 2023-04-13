Лесные пожары в Приморье вплотную подобрались к жилым домам

Площадь природных пожаров в Приморье за сутки выросла в 16 раз. Сейчас она превышает две тысячи гектаров. Огонь вплотную подошел в населенным пунктам и базам отдыха, расположенным в прибрежных районах.

Для тушения перебросили дополнительные силы спасателей. Они остановили пламя и не дали ему перекинуться на жилые дома. Сотрудники МЧС сначала сбивают огонь специальными воздухо-дувками, а уже потом заливают водой из ранцевых огнетушителей.

Во многих районах Приморья введен особый противопожарный режим. Там запрещено ходить в лес, и уж тем более разводить костры, жечь мусор и сухую траву. Нарушителям грозят штрафы: для граждан — до 50 тысяч рублей, для организаций — до миллиона. Но, очевидно, эти правила соблюдают не все.