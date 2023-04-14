Страдающий от сахарного диабета Игорь Крутой резко похудел

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12

Композитор продолжает вести активный образ жизни, несмотря на недуг. Но желания — одно, а результат — другое.

Страдающий от сахарного диабета Игорь Крутой резко похудел

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Читайте нас в: Дзен Новости

Композитор Игорь Крутой встревожил поклонников своим внешним видом. На одном из последних снимков знаменитости видно, что он резко похудел, пишет 7Дней.ru.

Многие отметили, что привычная композитору одежда теперь стала ему на несколько размеров больше и висит, как на вешалке. Сам Игорь Крутой несколько лет назад признавался, что начал терять вес. Всему виной сахарный диабет. В связи с болезнью ему пришлось сесть на строгую диету и отказаться от продуктов, которые повышают уровень глюкозы в крови.

Несмотря на потерю веса, Игорь Крутой продолжает жить активной жизньюНесмотря на потерю веса, Игорь Крутой продолжает жить активной жизнью. Instagram* / igor_nikolaev_music

При этом желания жить композитор не потерял. Наоборот, стал вести активный образ жизни, посещать больше мероприятий, играть в теннис, заниматься на беговой дорожке. Недавно, к примеру, он побывал в США, там проведал жену с детьми и маму, которая после травмы и реабилитации начала учиться ходить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Лолита рассталась с молодым возлюбленным.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.68
-0.41 90.00
0.24
Время для новенького! Китайский совет дня на пятницу, 14 апреля

Последние новости

4:18
Страдающий от сахарного диабета Игорь Крутой резко похудел
4:10
Великая пятница 2023: запреты, традиции и приметы на 14 апреля
3:54
Мощный пожар вспыхнул из-за сухой травы у АЗС в Подмосковье
3:43
Почему рассада не выросла: названы шесть главных ошибок дачника
3:31
«У меня все бурлит»: Басков впервые за долгое время рассказал о личной жизни
3:15
Время для новенького! Китайский совет дня на пятницу, 14 апреля

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
«Неестественный, весь в наколках»: что известно о сообщнике устроившей теракт Треповой
Военкор показал «битву дронов» и последующий штурм рубежей ВСУ
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео