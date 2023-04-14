Страдающий от сахарного диабета Игорь Крутой резко похудел

Композитор Игорь Крутой встревожил поклонников своим внешним видом. На одном из последних снимков знаменитости видно, что он резко похудел, пишет 7Дней.ru.

Многие отметили, что привычная композитору одежда теперь стала ему на несколько размеров больше и висит, как на вешалке. Сам Игорь Крутой несколько лет назад признавался, что начал терять вес. Всему виной сахарный диабет. В связи с болезнью ему пришлось сесть на строгую диету и отказаться от продуктов, которые повышают уровень глюкозы в крови.

Несмотря на потерю веса, Игорь Крутой продолжает жить активной жизнью. Instagram* / igor_nikolaev_music

При этом желания жить композитор не потерял. Наоборот, стал вести активный образ жизни, посещать больше мероприятий, играть в теннис, заниматься на беговой дорожке. Недавно, к примеру, он побывал в США, там проведал жену с детьми и маму, которая после травмы и реабилитации начала учиться ходить.

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