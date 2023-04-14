Банщикова пожаловалась на тяжелую роль музы: «Сложно быть супругой кумира миллионов»

Актриса призналась, что с талантливыми людьми не бывает просто.

Актриса Анна Банщикова, сыгравшая первую жену лидера ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина, рассказала, каких трудов ей стоила эта работа. По словам знаменитости, было сложно вживаться в образ музы талантливого человека, даже несмотря на то, что за ее плечами и личный опыт, и уже сыгранная роль в одном из фильмов.

«Сложно быть супругой кумира миллионов. За ним хочется идти, но, с другой стороны, с талантливыми всегда сложно. Быть музой очень ответственно, не всякая это выдержит. Супруга надо вдохновлять, оберегать от каких-то вещей, поддерживать во всем — это огромный труд», — отметила знаменитость в интервью StarHit.ru.

При этом о какой-либо схожести с первой супругой Мулявина Лидией Кармальской Банщикова не стала говорить. Она отметила, что главным смыслом сериала было показать именно взаимоотношения людей, невероятную любовь, без которой артист мог бы, возможно, не достичь успехов в творческой карьере.

«Многие говорят, что без нее, возможно, не было бы самого ансамбля. Так что она очень сильно повлияла на становление ВИА и имела огромное значение в жизни Владимира», — добавила Банщикова.

Это же подтверждала в беседе с Банщиковой и дочка Мулявина и Кармальской Марина. По ее словам, мама была очень сильной женщиной и имела большое влияние на мужа.

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