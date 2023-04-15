Экс-разведчица США: Вашингтон не ответит на гибель своего солдата на Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Экс-офицер Пентагона Коффлер: В США не стали бы отвечать на смерть своего солдата на Украине

Экс-разведчица США: Вашингтон не ответит на гибель своего солдата на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Scott Fletcher

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер заявила, что Вашингтон не станет наносить удары по России.

Если какой-либо солдат США погибнет на Украине, Вашингтон не станет наносить удары по России. Такое мнение выразила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в интервью Fox News.

«Я не думаю, что ответ, нацеленный на Россию, находился бы на столе при любом лидере США, если только конфликт не зашел слишком далеко, а РФ целенаправленно не атаковала бы и не убила сотни американцев», — сказала она.

Вероятнее всего, по мнению Коффлер, власти США ответят на это кибератакой, антироссийскими санкциям или какой-либо дипломатической реакцией. Эксперт также отметила, что обе стороны не желают эскалации ситуации.

К слову, в начале апреля стало известно об утечке данных Пентагона. Около 100 документов с грифом «Совершенно секретно» оказались в открытом доступе. В файлах речь шла о ситуации в зоне СВО, западной поддержке Украины, слабых местах ВСУ и о присутствии на Украине групп войск специального назначения из США и других европейских стран. Кроме того, из них стало известно о слежке американских разведслужб за многими политиками мировой величины. Однако координатор Белого дома Джон Кирби поспешил опровергнуть информацию о том, что в боевых действиях на Украине задействованы их военные.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что обвиняемого в утечке данных 21-летнего Джека Тейшейру уже задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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