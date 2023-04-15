Пушилин и Кириенко провели осмотр восстановленного храма в Мариуполе

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом в Донецкую народную республику (ДНР). Он провел встречу с врио руководителя региона Денисом Пушилиным, а также вместе с ним осмотрел уже восстановленный Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе.

Как известно, некоторое время назад украинские террористы обстреляли его из своего оружия. В здании требовалась замена крыши, окон. Теперь здесь все как новое и украшено невероятными витражами.

В разговоре с чиновниками настоятель собора отец Николай и священнослужитель отец Гавриил отметили, что даже в самые трудные времена служба в храме не прекращалась. В настоящее время здесь работает воскресная школа, ученики которой смастерили уникальное панно и представили гостям.

Ранее 5-tv.ru показал уникальные кадры из зоны проведения спецоперации за день.