Пушилин и Кириенко провели осмотр восстановленного храма в Мариуполе
Украинские боевики обстреливали собор при отходе из города. Служба здесь не прекращалась никогда.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом в Донецкую народную республику (ДНР). Он провел встречу с врио руководителя региона Денисом Пушилиным, а также вместе с ним осмотрел уже восстановленный Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе.
Как известно, некоторое время назад украинские террористы обстреляли его из своего оружия. В здании требовалась замена крыши, окон. Теперь здесь все как новое и украшено невероятными витражами.
В разговоре с чиновниками настоятель собора отец Николай и священнослужитель отец Гавриил отметили, что даже в самые трудные времена служба в храме не прекращалась. В настоящее время здесь работает воскресная школа, ученики которой смастерили уникальное панно и представили гостям.
Ранее 5-tv.ru показал уникальные кадры из зоны проведения спецоперации за день.
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