«Длина 120 сантиметров»: в организме жителя Уфы нашли живого «монстра»

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Полина Долгова
Полина Долгова 29

Внутри жителя Уфы нашли ленточного червя длиной 120 сантиметров

«Длина 120 сантиметров»: в организме жителя Уфы нашли живого «монстра»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Существо росло внутри 58-летнего мужчины на протяжении нескольких лет.

В организме 58-летнего башкира поселился паразит огромного размера. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в социальной сети, сообщает издание KP.RU.

Мужчина обратился обратился в больницу скорой медицинской помощи с жалобами на острые спазмы в животе, тошноту и рвоту. Пациента поместили в отдел гнойной хирургии, ему поставили диагноз острая кишечная непроходимость.

Впрочем, лечение не помогало, непроходимость сохранялась. Врачи провели диагностику лапароскопии в животе и обнаружили большое количество гноя. Хирурги сделали открытую полостную операцию, в ходе которой в тонком кишечнике они обнаружили бычьего цепня. Его длина оказалась 120 сантиметров. Существо росло в организме на протяжении нескольких лет.

Глава Минздрава рассказал, что паразита удалили, а вместе с ним и 20 сантиметров кишечника. Сейчас пациенту проводится противопаразитарная терапия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученые предупредили об опасных патологиях распространенного вируса.

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