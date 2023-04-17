В Великобритании сочли ударом в спину запрет Польши и Венгрии на ввоз зерна с Украины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18

Express: Польша и Венгрия оставили Украину в сложной ситуации, запретив ввоз зерна с Украины

В Великобритании сочли ударом в спину запрет Польши и Венгрии на ввоз зерна с Украины

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

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Местные фермеры стали жаловаться на большие убытки из-за избытка украинской продукции на рынке.

Польша и Венгрия оставили Киев в «сложной ситуации», запретив ввоз украинского зерна. Об этом пишет британская газета Express.

Две европейские страны ввели временный запрет на импорт украинского зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов несколькими днями ранее. Мера будет действовать до 30 июня текущего года. Поводом для такого решения послужил рост недовольства со стороны местных фермеров из-за безмерного появления на рынке украинской продукции, из-за чего они несут убытки.

Так, в издании отметили, что соответствующим запретом Варшава и Будапешт оставили «в сложной ситуации» уже украинских фермеров.

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Ситуацию прокомментировал и лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он указал, что стране начинается сельскохозяйственный кризис, поэтому Варшава, несмотря на поддержку Киева, будет действовать в интересах своих аграриев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ заявили об отказе от продления «зерновой сделки» без соблюдения ряда условий. 

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