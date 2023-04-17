Посол РФ Барбин заявил о разрушении двусторонних отношений с Данией

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 65

На этом фоне скандинавское государство столкнулось с проблемами в промышленной сфере.

Посол РФ Барбин заявил о разрушении двусторонних отношений с Данией

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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На сегодняшний день отношения между Россией и Данией разрушены, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Он указал, что в таких условиях торговля между странами стремительно сокращается. Так, в скандинавское государство были полностью прекращены прямые поставки российского газа, который поступал в 400 тысяч домохозяйств. Барбин указал, что в результате разрушенных отношений пострадал сам Копенгаген.

«Результат — инфляция в 2022 году стала рекордной за несколько последних десятилетий и составила порядка 10%. Реальные доходы населения снижаются, а промышленность Дании столкнулась с серьезными проблемами», — сказал посол в интервью «Известиям».

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До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европейский союз по своей вине потерял Россию, поэтому теперь Москва рассматривает его как недружественное объединение.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Запад списывает собственные ошибки на российскую спецоперацию.

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