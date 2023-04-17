СКР расследует факты расстрела заложников в Артемовске украинскими националистами

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 87

Из шести человек удалось спасти четверых, двое погибли.

СКР расследует факты расстрела заложников в Артемовске украинскими националистами

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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СКР расследует факты расстрела заложников в Артемовске украинскими националистами. Как сообщал ранее 5-tv.ru, об удерживаемых гражданских рассказали российским военным местные жители. Во время операции по освобождению спасти удалось четверых. Двое — погибли.

Накануне, украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области. Пострадавших нет, повреждения получили объекты местной инфраструктуры. Произошедшее так же взято на контроль в Следственном комитете России.

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