СКР расследует факты расстрела заложников в Артемовске украинскими националистами. Как сообщал ранее 5-tv.ru, об удерживаемых гражданских рассказали российским военным местные жители. Во время операции по освобождению спасти удалось четверых. Двое — погибли.

Накануне, украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области. Пострадавших нет, повреждения получили объекты местной инфраструктуры. Произошедшее так же взято на контроль в Следственном комитете России.