СКР расследует факты расстрела заложников в Артемовске украинскими националистами
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Из шести человек удалось спасти четверых, двое погибли.
Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
СКР расследует факты расстрела заложников в Артемовске украинскими националистами. Как сообщал ранее 5-tv.ru, об удерживаемых гражданских рассказали российским военным местные жители. Во время операции по освобождению спасти удалось четверых. Двое — погибли.
Накануне, украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области. Пострадавших нет, повреждения получили объекты местной инфраструктуры. Произошедшее так же взято на контроль в Следственном комитете России.
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