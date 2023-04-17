«Весьма неспокойное»: что имел в виду Путин, когда говорил об использовании ВМФ

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Песков: Путин говорил об использовании ВМФ в региональных конфликтах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petty Officer 2nd Class Caitlin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Министр обороны РФ доложил главе государства о ходе проведения внезапной проверки ТОФ. Что означала реакция президента на это?

Заявление Владимира Путина о вероятности использования флота на различных направлениях относятся к неспокойному окружению государства по многим течениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтами ситуациями, региональными конфликтами. Именно об этом шла речь», — заявил представитель Кремля.

Стоит отметить, что сегодня, 17 апреля, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу встретился с Путиным и доложил о ходе проведения внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ). Он отметил, что уже завтра, 18 апреля, Минобороны начнет заключительный этап — обработку ракетных ударов электронными пусками. Стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам потенциального врага в Тихом океане.

Президент отметил, что сейчас для ВС РФ в приоритете выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции по защите Донбасса, но при этом нельзя забывать о задачах развития флота, ведь их «никто не отменял». Также Путин допустил возможность использования российского флота в конфликтах на любых направлениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внезапная проверка ТОФ РФ проходит на высоком уровне.

+13° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

Последние новости

15:00
Суд выписал Павла Прилучного из квартиры экс-супруги Муцениеце
14:53
Российские танкисты вытесняют боевиков из окрестностей Уледара на Т-80БМВ
14:39
«Обчистила полностью»: Талызина раскрыла подробности кражи в квартире Фатеевой
14:27
«Весьма неспокойное»: что имел в виду Путин, когда говорил об использовании ВМФ
14:16
Делегация из КНР посетила Военную академию Генерального штаба ВС РФ
14:00
«Не успели»: врач объяснил, какие операции предстоит пережить Костомарову

Сейчас читают

Что делать в случае сокращения: пошаговая инструкция
Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку
«Это чудовищно»: Балуев не может увидеться с живущей в Польше дочерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео