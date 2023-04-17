Сила стихии: природные пожары во Франции подобрались к границе с Испанией

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Во Франции природные пожары подобрались к жилым домам и границе с Испанией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xuan Cueto; 5-tv.ru

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Более 900 гектаров леса находятся в огне. Тем временем пожары только разгораются сильнее.

Мощные природные пожары охватили южные регионы Франции. В огне уже более 900 гектаров леса, сейчас стихия уже вплотную подбирается к жилым домам и достигла границы с Испанией. Там из-за пламени пришлось эвакуировать несколько фермерских хозяйств.

Для тушения задействованы сотни пожарных бригад и четыре самолета, осложняют ситуацию продолжительная засуха и сильный ветер. Более 300 жителей пришлось срочно эвакуировать, временно перекрыто движение на автомагистралях и железной дороге.

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