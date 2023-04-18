«Это не так». В Бразилии поспорили с мнением США по украинскому вопросу
Глава МИД Мауро Виэйра не согласился с оценкой США позиции Бразилии по вопросу Украины
Фото: www.globallookpress.com / Dirk Waem
Дипломат искренне удивился мнению, которое сформировалось у Джона Кирби.
Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра прокомментировал заявление США в адрес его страны. Во время беседы с прессой журналисты сообщили дипломату об оценке координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, который заявлял, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
«Нет, я не согласен. Это не так. Я не знаю, почему он пришел к такому заключению. Но я не согласен», — сказал Виэйра.
Также глава МИД Бразилии заметил, что Россия и Бразилия — страны с общей историей, страны, в столицах которых дипломатические представители работают последние 195 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем завершилась поездка Сергея Лаврова в Бразилию.
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