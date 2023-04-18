Подозреваемый в хищении наследства у семьи Баталова Михаил Цивин взят под стражу

Подозреваемый в мошенничестве со вдовой Баталова Михаил Цивин взят под стражу. Об этом сообщает столичная прокуратура, ходатайство которой было только что удовлетворено в Замоскворецком суде.

К слову, судебные разбирательства длились около полутора лет и только сегодня судьей было принято решение столь об избрании столь радикальной меры пресечения.

По данным 5-tv.ru, поводом для этого стало по мнению гособвинения намеренное затягивание процесса со стороны Цивина, а также постоянная грубость по отношению к судье со стороны подследственного. Кроме того, прокуратура обнародовала факты его отказа открывать дверь приставам, которые хотели принудительно доставить его супругу Наталью Дрожжину на заседания. При этом, как подчеркивает обвинение, Цивин намеренно помещал ее в медучреждения. При этом достоверных подтверждений о плохом состоянии актрисы так и не было предоставлено.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, суд пока не стал отправлять так же проходящую по делу Наталью Дрожжину в СИЗО по причине ее плохого самочувствия. В частности, она восстанавливается дома после двух перенесенных за год инсультов.