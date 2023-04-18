Подозреваемый в хищении наследства у семьи Баталова Михаил Цивин взят под стражу

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 926

Судебные разбирательства длились около полутора лет и только сегодня судьей было принято решение столь об избрании столь радикальной меры пресечения.

Подозреваемый в хищении наследства у семьи Баталова Михаил Цивин взят под стражу

Фото: Пресс-служба Хамовнического суда / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Подозреваемый в мошенничестве со вдовой Баталова Михаил Цивин взят под стражу. Об этом сообщает столичная прокуратура, ходатайство которой было только что удовлетворено в Замоскворецком суде.

К слову, судебные разбирательства длились около полутора лет и только сегодня судьей было принято решение столь об избрании столь радикальной меры пресечения.

По данным 5-tv.ru, поводом для этого стало по мнению гособвинения намеренное затягивание процесса со стороны Цивина, а также постоянная грубость по отношению к судье со стороны подследственного. Кроме того, прокуратура обнародовала факты его отказа открывать дверь приставам, которые хотели принудительно доставить его супругу Наталью Дрожжину на заседания. При этом, как подчеркивает обвинение, Цивин намеренно помещал ее в медучреждения. При этом достоверных подтверждений о плохом состоянии актрисы так и не было предоставлено.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, суд пока не стал отправлять так же проходящую по делу Наталью Дрожжину в СИЗО по причине ее плохого самочувствия. В частности, она восстанавливается дома после двух перенесенных за год инсультов.

+13° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
81.63
0.13 89.66
-0.50
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

Последние новости

12:29
«Я вам не верю!» — Анастасия Волочкова показала лицо после визита к косметологу
12:15
Оторвали башню: как украинские боевики опростоволосились с танком Leopard
11:56
Следствие подозревает суицид в истории с гибелью 29-летней гандболистки Дивак
11:50
Автомобиль врезался в стену и опрокинулся в московском тоннеле
11:31
«Майдан может повториться»: экс-министр предсказал новый переворот на Украине
11:18
Путин подарил военным группировки «Днепр» икону и поздравил их с Пасхой

Сейчас читают

Подозреваемый в хищении наследства у семьи Баталова Михаил Цивин взят под стражу
Как работает «Солнцепек»: лучшее видео из зоны СВО
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Какие черты внешности выдают хорошего мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео