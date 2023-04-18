«У некоторых артистов пальчики-корявки»: Шаляпин о мужском маникюре

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 11

Прохор Шаляпин посоветовал коллегам делать мужской маникюр

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТЕМ; 5-tv.ru

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Певец с самого детства следит за своей внешностью и даже не исключает, что в будущем обратится к пластической хирургии.

Прохор Шаляпин посоветовал коллегам по цеху делать мужской маникюр. Своими мыслями по поводу состояния ногтей некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса артист поделился на форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023».

«У некоторых пальчики-корявки. Природа не дала. И заусенцев много. Такие, знаете, пальчики тракториста, я бы сказал, то, конечно, надо делать маникюр коллегам. Микрофон же держат. Одного коллегу видел с черноземом под ногтями. Понимаете, тоже крайность», — объяснил артист.

Сам Шаляпин не делает мужской маникюр и педикюр. По его признанию, он очень неусидчив и не готов потратить два часа в ожидании результата. Певец убежден, что его пальцы и без того выглядят опрятно и ухоженно.

Тем не менее артист считает, что иногда маникюр является частью образа и не убивает мужественность. Например, певец Niletto, по мнению Шаляпина, не стал менее брутальным из-за накрашенных ногтей.

«Мне кажется, что это просто мода, молодежное движение. Не надо запрещать ничего. Самовыражение у человека должно быть в свободной форме», — считает Шаляпин.

Ранее 5-tv.ru писал, как Прохор Шаляпин назвал себя жертвой нескладных отношений родителей.

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