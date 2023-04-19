Ирина Дубцова рассказала о недуге, который появился у нее после смерти отца

Российская артистка Ирина Дубцова призналась в беседе с 5-tv.ru, что уже более десяти лет ее жизнь омрачает страшная аллергия на пыльцу.

«Для меня весна не равно авитаминоз, для меня весна равно аллергия. На подходе береза и всем аллергикам я желаю сил, терпения, фильтров в нос и, помогающих медикаментов», — заметила певица на вечернике, посвященной грядущей Церемонии вручения Премии телеканала RU.TV.

Знаменитость добавила, что именно так сама спасается от аллергии, если не получается на период цветения уехать в другой регион.

«В этом году очень много работы, которую я не могу отменить. Я член жюри, я не могу бросить своих подопечных, новых конкурсантов. Это пожилые люди, которые исполнили свою мечту уже во взрослом возрасте. Я остаюсь в Москве и буду как-то переживать здесь со всеми остальными аллергиками. Я этот недуг никому не пожелаю. Врагу не пожелаешь», — рассказала композитор.

А потом Ирина Дубцова неожиданно разоткровенничалась и поделилась наболевшим.

«В 2011 году не стало моего папы, царство небесное. И это был сильнейший удар, поскольку папа не болел. Это была внезапная кончина из-за тромба. Это было зимой, в его день рождения, 4 декабря. А летом 2011 года, если вы помните, был смог. Горели торфяники, был желтый налет на машинах, на тротуарах. Это повлияло очень сильно на окружающую среду. И в 2012 году весной деревья дали аномальный выброс пыльцы», — рассказала о причинах недуга певица.

С аллергией столкнулся и сын Дубцовой, но она в переходном возрасте увозила его от аллергенов, потому ему удалось избавиться от приобретенной напасти. Исполнительница призналась, что сама очень ждет изобретения вакцины от приобретенного заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольгу Бузову врачи обклеили датчиками.