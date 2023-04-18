Ольгу Бузову обклеили датчиками из-за возможных проблем с сердцем

Звезда «Дома-2» работает в предельно плотном графике, поэтому решила позаботиться о своем здоровье.

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о пройденном кардиологическом обследовании. Артистка отметила, что работает на износ — записывает песни, гастролирует с концертами, играет в антрепризах, участвует в съемках телешоу. Поэтому она беспокоится о своем здоровье и хочет держать все под контролем. Чтобы предупредить возможные проблемы с сердцем, звезда обратилась к врачу.

Как подмечает 7дней.ру, поклонники не поверили экс-участнице реалити-шоу «Дом-2». Они полагают, что обследование — не превентивная мера, а реальный повод для беспокойства. Фанаты переживают, что у Бузовой проблемы с сердцем, раз она не просто сходила на прием к доктору, но еще и согласилась носить специальные датчики на теле в течение суток. Медики посоветовали артистке провести суточный мониторинг давления и пульса.

«Сегодня вот так. Не знала, что это вот так будет выглядеть, я бы, конечно, другую одежду надела. В общем, это суточное мониторивание (Версия слова „мониторинг“ от Бузовой. — Прим. ред.). За сутки получим полностью информацию про пульс, давление, как работает сердечко. Говорят, надо делать», — поделилась певица.

В таком виде — обвешанная проводами и приборами, с обклеенной датчиками зоной декольте селебрити отправилась на встречу с подругами, среди которых была популярный блогер Мария Погребняк. Несмотря на систему мониторинга и предполагаемые проблемы с сердцем, Бузова не отказала себе в бургере во время посиделок в ресторане. Так что едва ли состояние свое звезда считает критическим. А от обследования, безусловно, сплошная польза. Кроме того, есть возможность узнать новые слова.

Ранее 5-tv.ru вникал в семейные дела знаменитости: как известно, родители Ольги Бузовой давно развелись, и ее отец встретил другую женщину, а потом женился. Телеведущая рассказала, какие отношения у нее сложились с папиной супругой.

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