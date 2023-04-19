Комик Евгений Чебатков дебютировал в кино в проекте «Майор Гром»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17

Евгений Чебатков дебютировал в кино в роди злодея из фильма «Майор Гром: Игра»

Комик Евгений Чебатков дебютировал в кино в проекте «Майор Гром»

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Известному стендаперу достался брутальный персонаж, кроме того, он принял участие в написании диалогов.

Стендап-комик Евгений Чебатков впервые снялся в игровом кино. Ему досталась роль тюремного главаря в картине режиссера Олега Трофима «Майор Гром: Игра». В образе бандита с бритым татуированным черепом, юморист поучаствовал в одной экшн-сцене с Тихоном Жизневским и Александром Сетейкиным, исполнителями главных ролей. Героям пришлось вступать в схватку с толпой заключенных, которыми руководил персонаж Чебаткова.

Как сообщается в материале пресс-службы онлайн-кинотеатра «КиноПоиск», для съемок стендаперу в течение двух часов наносили сложный пластический грим, чтобы изменить черты лица, вставляли золотые зубы, кроме того, актер побрился налысо, его голову гримеры покрыли татуировками. Фото комика в образе "Кинопоиск" выложил в Telegram-канале с анонсами фильмов.

Работа над сценой продлилась недолго, после трех смен эпизод был готов к монтажу. Успел Чебатков поработать над проектом и в качестве сценариста — вместе создателями картины Артемом Габреляновым, Николаем Шишкиным и Екатериной Краснер Евгений придумал свой текст.

«Мне позвонил Олег Трофим, и помню, как он сразу спросил: „Станешь бандитом?“. Конечно же, я согласился, а, когда понял, что он имеет в виду кино, то обрадовался вдвойне», — сказал юморист.

Режиссер позволил Чебаткову внести свой вклад в образ персонажа, придумать его особый сленг, особенности себя держать и говорить. Комик остался в восторге от своего преображения, хотя это и доставляло некоторый дискомфорт. Лысым юморист не бывал никогда, поэтому постоянно «ощущал себя голым».

Новоиспеченный актер признается, что давно ждал подобного предложения, а теперь, сыграв свою первую роль, мечтает продолжить кинокарьеру. Чебатков выразил надежду, что бандитская драка в «Майоре Громе» — начало его большого пути в индустрии.

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