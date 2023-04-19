«Я сдаюсь»: состояние Гоар Аветисян ухудшилось после операции по уменьшению груди

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 260

Гоар Аветисян пожаловалась на ухудшения состояния после уменьшения груди

«Я сдаюсь»: состояние Гоар Аветисян ухудшилось после операции по уменьшению груди

Фото: Instagram* / goar_avetisyan

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Интернет-знаменитость весила более 130 килограммов, однако смогла избавиться от лишнего веса. Сейчас она продолжает работу над эстетикой своего тела, но не все идет по плану.

Визажист Гоар Аветисян пожаловалась на свое самочувствие после операции по уменьшению груди. По ее словам, поле пластики ее тело стало уродливым. Своими переживаниями она поделилась в личном блоге.

«Господи, когда это все закончится? Я долго отрицала и не принимала ситуацию, так как отказывалась видеть уродливой грудь в шрамах. Но я сдаюсь. Я согласна на любые шрамы, только пусть заживет», — сообщила она подписчикам.

Блогерша рассказывала, что она пережила пластику больше месяца назад, однако швы на ее груди не заживают, а, наоборот, могут расползаться, что пугает ее до безумия. Так она чуть не потеряла сознание, когда увидела неожиданное увеличение раны на бюсте.

Ранее звездный визажист признавалась, что сама операция была крайне тяжелой, а после нее она долго отходила от наркоза. Примечательно, что пользователи сети осудили знаменитость за новые изменения в теле, хотя ее история невероятного похудения заслуживает поддержки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аветисян пристыдили после операции по уменьшению груди.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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«Я сдаюсь»: состояние Гоар Аветисян ухудшилось после операции по уменьшению груди

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