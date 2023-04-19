Тольяттинский клуб «Акрон» лишил «Спартак» шансов на Кубок России

Тольяттинский клуб «Акрон», играющий в Первой лиге, смог одолеть уже четыре московские команды. Футболисты из Самарской области победили «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Последний клуб уступил в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов. При этом московская команда является действующим обладателем Кубка России, завоеванного в 2022-м году.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На домашнем поле отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. А единственный мяч у гостей смог оформить Томаш Тавареш. После поражения «Спартак» завершил свой путь на турнире. В финале «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

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