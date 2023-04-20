🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодняшний день, 20 апреля, подходит для планирования прибыли, для решения финансовых вопросов. В этот день необходимо укреплять свое социальное и материальное положение.

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♈ Овны

Прекратите уже быть резким, ведь сегодня она, вероятно, будет направлена ​​на вас. Множество неприятных ситуаций заползают вам под одежду, словно змеи. Держите себя в руках, иначе чаша вашего терпения может перелиться через край.

Космический совет: воспоминания, прошлые неудачи или осуждающие люди могут окружить вас.

♉ Тельцы

Две части творчества, одна часть терпения, капелька благодарности и щепотка благословения — вот идеальный рецепт на вас для сегодня. Твердо встаньте на ноги, четко задайте себе несколько важных вопросов и осмельтесь быть честными в своих ответах.

Космический совет: приступайте к работе и формируйте свою жизнь.

♊ Близнецы

Ты хочешь быть везде и сразу. Но это же просто физически невозможно. Расставьте приоритеты: почувствуйте вкус спокойного времени, исследуйте себя по-новому, возможно, даже ведите дневник о том, как вы выросли, какие навыки вы освоили и какие слабые звенья укрепили.

Космический совет: не забывайте поливать свой собственный сад.

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♋ Раки

Это хороший день, чтобы применить свои навыки и оптимизировать то, как вы их используете. Само ваше присутствие запускает изменения в том, что вы делаете, и в жизни людей, к чьим жизням вы прикасаетесь. Овладейте этой сверхспособностью и направьте ее на своих родных.

Космический совет: ваши близкие гордятся всем, что вы делаете.

♌ Львы

Чувствуете конфликт между страстью и долгом? Обычно противоречия выходят на первый план, когда мы позволяем разуму овладеть сердцем. Когда одна чаша переполняется, позвольте ей течь в другую.

Космический совет: качество важнее количества.

♍ Девы

Измени то, что можешь, и прими то, что не можешь сделать. Не прячьтесь от выражения своего мнения из-за страха быть отвергнутым или потерять людей или положение. Лучше задумайтесь: как вы можете исправить эту ситуацию, даже если она кажется невыполнимой.

Космический совет: оставьте тревогу и необходимость контроля.

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♎ Весы

Мужество и терпение, ваши природные сверхспособности, делают вашу жизнь великолепным турне. Может быть, попробовать перестать пытаться все это осмыслить и просто вдохнуть в легкие немного любви? Просто сбросьте груз со своих плеч сегодня и посмотрите на все, что может вас раздражать, как на что-то, что указывает вам направление, которое вы, возможно, не хотите видеть. Гнев вам в этой ситуации не поможет.

Космический совет: вернитесь в свое естественное состояние, в состояние равновесия.

♏ Скорпионы

Кто-то изо всех сил старался спрятать свое жало. Это было нелегко, практически подвиг. Может возникнуть ностальгия по более счастливым временам, и ваше сердце и жизнь могут почувствовать, что небольшая дополнительная поддержка сотворит чудеса в этот момент.

Космический совет: не торопитесь, иначе можете допустить большую ошибку.

♐ Стрельцы

Хорошая идея — не снимать доспехи и щит сегодня. Вы чувствуете, как открываются глубокие раны, потому что они заживают. Вы хотите быть где-то еще, и вам нужно двигаться, чтобы добраться туда.

Космический совет: снимите цепи с лодыжек, чтобы вспомнить, что умеете бегать.

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♑ Козероги

Впереди еще более сладкие времена. Жизнь, которую вы так долго ждали, теперь здесь для вас. Насладитесь этим моментом, потому что на пути к еще более приятной жизни вас ждут препятствия.

Космический совет: простое «нет» может стать надежным замком.

♒ Водолеи

Приведите себя в порядок сегодня. Когда вы спрашиваете себя, вы знаете в своем сердце, что сделали все, что могли, по отношению к конкретному человеку, ситуации, работе или чему-либо еще, где это применимо. А теперь возьмите выходной или, по крайней мере, расслабьтесь.

Космический совет: расслабьтесь и сделайте паузу.

♊ Рыбы

Прощать и принимать негатив от людей — две разные вещи, Рыбы, и пора об этом помнить. Чаще всего, когда мы решаем отпустить, мы делаем это для нашего душевного спокойствия, а когда мы, даже нехотя, принимаем то, что неприемлемо, мы снова позволяем людям ходить по нашему прекрасному чистому полу грязными ногами. Позвольте жизни вести вас.

Космический совет: нежные воды ломают самые могучие горы.