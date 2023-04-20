От звездной роли до нищеты: печальная судьба актера, сыгравшего Дениса Кораблева

Звезда советского кинохита «Удивительные приключения Дениса Кораблева» едва сводит концы с концами.

Судьба белорусского актера Сергея Кретова, который получил внезапную популярность в раннем возрасте, сложилась весьма печально. 52-летняя знаменитость находится за чертой бедности, пишет Star.hit.

Сейчас Кретов живет в маленькой двухкомнатной квартире в центре столицы Белоруссии. Дверь в его дом почти всегда открыта. Актер признается, что уже пропил все ценные вещи, поэтому скрывать ему нечего. К бутылке известный многим мальчик Денис Кораблев решил прибегнуть не просто так. Алкогольная зависимость появилась из-за череды тяжелых событий. Сначала из жизни Кретова ушла мама, за которой он долгое время ухаживал. После этого супруга ушла от него к лучшему другу, а потом умерла собака.

Актер недавно впервые за долгое время вышел из дома и появился на одном из известных федеральных каналов. Мужчина выглядит очень плохо, в студию он приехал на инвалидной коляске.

В квартире знаменитости сплошной бардак: разбросаны бутылки, плесень и грязь. Зависимость сильно повлияла на его здоровье. Самостоятельно передвигаться и убираться дома Сергей Кретов не может, с этим ему помогают соседи.

«Ноги лет пять тому назад начали барахлить. Они не болят, но с трудом держат меня. Я один раз пытался подшиться, продержался месяцев пять. Сейчас пытаюсь выжить», — говорит актер.

Сейчас Сергей Кретов мечтает завязать с алкоголем, но пока не знает, как справиться с зависимостью. Каждый раз снова и снова он прикасается к бутылке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Безрукова рассказала о тяжелом детстве в бедности.