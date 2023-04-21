В Петербурге машину разрезало пополам после столкновения с фонарным столбом

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Водитель выжил, но получил травмы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; 5-tv.ru

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В объятья легковушки попала мачта освещения в Петербурге. ДТП произошло поздно вечером и на практически пустой дороге.

Судя по этим кадрам, водитель даже не пытался тормозить. От удара капот легковушки разрезало на две части. А улица осталась без света.

По словам полицейских, мужчина уснул за рулем. От госпитализации он отказался, хотя получил травмы. Освещение аварийщики починили примерно через час.

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