Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии координацию в формате ОПЕК+

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Политики обсудили данный вопрос по телефону.

Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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В Кремле сообщили, что Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом. Стороны выразили удовлетворение координацией в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности нефтяного рынка.

Обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике.

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