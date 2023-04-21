Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии координацию в формате ОПЕК+
Политики обсудили данный вопрос по телефону.
Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС; 5-tv.ru
В Кремле сообщили, что Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом. Стороны выразили удовлетворение координацией в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности нефтяного рынка.
Обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике.
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