Лариса Гузеева стерла ноги в кровь на чужбине

Знаменитость планирует пробыть на отдыхе всего три дня, поэтому старается обойти все достопримечательности, не жалея здоровья.

У ведущей популярного проекта об отношениях Ларисы Гузеевой — проблема. Не успела она как следует отдохнуть с дочерью в другой стране, как тут же столкнулась с болью.

В социальной сети знаменитость опубликовала видео с прогулкой по городу, а спустя некоторое время поделилась следующим. Интенсивное ознакомление с достопримечательностями Словакии и неудобная обувь привели к стертым ногам.

«Что такое ноги путешественника? Ноги, стертые по самую ж… Бедра. В кровь.<…> У меня такие сланцы, никто не обращает внимания, но я хотя бы могу ходить. У меня реально — в кровь», — пожаловалась ведущая.

На опубликованном видео, действительно, можно заметить, что под тонкими носками ноги припухли от долгой ходьбы. Немудрено, ведь у ведущей, которая уехала на отдых с дочкой, всего три дня, чтобы как следует насладиться улицами Словакии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Гузеева реагирует на обвинения в предательстве родины.

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