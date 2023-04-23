В Ленобласти пятилетняя девочка впала в кому из-за ядовитого цветка
Пятилетняя девочка из Гатчины случайно съела траву на даче и впала в кому
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Малышка решила полакомиться красивым растением в огороде, а вечером ее забрали в реанимацию.
Пятилетняя девочка впала в кому после того, как съела одно из самых ядовитых растений в мире. Как стало известно 78.ru, ребенок мог отравиться крокусом, известным также как осенний шафран. Это растение содержит смертельное вещество колхицин, которое не содержит противоядия, в отличие от других «цветочных токсинов».
Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу и отправили в реанимацию. До этого она съела какую-то траву на даче, а вечером ее начало рвать. Родители вызвали скорую, но по прибытии медиков ребенок уже находился в коме.
Как сообщили медики, подобное проявление может быть признаком эпилепсии, но ранее с девочкой не происходило подобного. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты.
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