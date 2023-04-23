В Ленобласти пятилетняя девочка впала в кому из-за ядовитого цветка

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Рита Миронова
Рита Миронова 133

Пятилетняя девочка из Гатчины случайно съела траву на даче и впала в кому

В Ленобласти пятилетняя девочка впала в кому из-за ядовитого цветка

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Малышка решила полакомиться красивым растением в огороде, а вечером ее забрали в реанимацию.

Пятилетняя девочка впала в кому после того, как съела одно из самых ядовитых растений в мире. Как стало известно 78.ru, ребенок мог отравиться крокусом, известным также как осенний шафран. Это растение содержит смертельное вещество колхицин, которое не содержит противоядия, в отличие от других «цветочных токсинов».

Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу и отправили в реанимацию. До этого она съела какую-то траву на даче, а вечером ее начало рвать. Родители вызвали скорую, но по прибытии медиков ребенок уже находился в коме.

Как сообщили медики, подобное проявление может быть признаком эпилепсии, но ранее с девочкой не происходило подобного. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты.

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