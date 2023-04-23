«Лицемерие и ложь»: Россия примет ответные меры в отношении журналистов из США

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 136

Дипломатический источник: МИД РФ примет ответные меры в отношении журналистов из США

«Лицемерие и ложь»: Россия примет ответные меры в отношении журналистов из США

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Американские власти отстранили от работы представителей российской прессы перед важнейшим мероприятием. Какие последствия это возымеет?

Американские журналисты ощутят на себе ответные меры российской стороны после невыдачи виз США журналистам из РФ. Об этом 5-tv.ru сообщил дипломатический источник.

Собеседник заявил, что Соединенные Штаты после своих действий не должны удивляться тому отношению, которое будет проявляться по отношению к их журналистам.

«Та забота, которую они проявляют к журналисту Гершковичу, которого взяли с поличным, это забота мнимая он неинтересен как журналист, иначе они бы не третировали российских журналистов, ни как гражданин Соединенных Штатов Америки. И все это лишь слова, лицемерие и ложь», — уточнил источник в дипломатических кругах.

Отмечается, что сейчас нет никаких сомнений — с учетом новых обстоятельств к американским журналистами будут применены зеркальные меры. Дипломатический источник отметил, что ранее американская либеральная диктатура не опускалась до подобных серьезных шагов, но теперь пресса из США будет испытывать на себе весь дискомфорт и неудобство.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ отреагировали на невыдачу США виз российским журналистам.

+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:28
«Он хотел жить»: как провел свои последние дни Мулявин из «Песняров»
17:11
Осторожно, пираты: что произошло с россиянами на судне 30 minutes в Красном море
16:57
«Лицемерие и ложь»: Россия примет ответные меры в отношении журналистов из США
16:35
«Из простушки в королеву»: «белоснежную» Волочкову спутали с ее домработницей
16:29
Рябков о реакции РФ на невыдачу США виз российским журналистам: «Они это запомнят»
16:22
На Западе российский фрегат с ракетами «Циркон» признали самым опасным в мире

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
В Москве сообщили о смерти выдающегося композитора Алексея Муравлева
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео