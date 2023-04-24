Автомобиль въехал в толпу на фестивале воздушных змеев во Франции

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За рулем находился пенсионер, который так и не смог объяснить произошедшее.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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Трагедией едва не обернулся фестиваль воздушных змеев на севере Франции. 76-летний пенсионер, перепутав педали тормоза и газа, врезался на полном ходу в зрителей. В результате наезда пострадали 11 человек.

Четверо из них — в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Водитель уже сдал тест на наркотики, выяснилось, что он был в абсолютно трезвом состоянии, но объяснить случившееся не может.

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