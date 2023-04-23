Пренебрежение международным правом: миссия РФ в ООН ответила на невыдачу США виз прессе

Глава МИД России Сергей Лавров отправился за границу в сопровождении делегации, но без российских репортеров. Кто этому препятствовал?

Соединенные Штаты Америки нарушили свои обязательства, не выдав визы российским журналистам. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства РФ при ООН.

Отмечается, что все формальности и сроки при подаче документов на визы для журналистов из РФ были четко соблюдены.

«Отказ в допуске на мероприятия ООН российских журналистов вновь показывает истинное отношение американских властей к свободе слова и доступу к информации», — говорится в сообщении.

Также в заявлении звучит надежда, что руководство ООН все-таки проявит внимание к данной ситуации и будут предприняты необходимые шаги в отношении нарушителя.

До этого стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не забудет, не простит отказ США в выдаче виз журналистам из России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия примет ответные меры в отношении журналистов из США.