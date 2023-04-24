Выпавшие из мангала угли стали причиной крупного пожара в прибрежной зоне Приморья

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Отдыхающие хотели насладиться шашлыком, однако все пошло не по плану. Теперь им грозит штраф.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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В Приморье ищут шашлычников, которые устроили пожар в прибрежной туристической зоне. Угли из мангала попали на сухую траву, она моментально вспыхнула, а ветер тут же разнес огонь. Справиться своими силами у отдыхающих не получилось, вызвали пожарных, но дожидаться их не стали, предпочли скрыться. По закону им теперь грозит штраф.

Всего в Приморье за прошедшие сутки было 32 пожара на площади пяти тысяч гектаров. Это рекорд для региона в этом году. Кое-где огонь вплотную подобрался к населенным пунктам. Но жилые дома удалось отстоять.

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