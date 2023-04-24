«Вы видите то же, что и я?» — пластика Бони не прошла бесследно

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24

Виктория Боня похвасталась результатом пластической операции на лице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Знаменитость в свои 43 года решила омолодиться и отправилась в Дубай, чтобы сделать операцию. Как проходит ее реабилитация?

Российская телеведущая и модель Виктория Боня показала последствия новой пластической операции. В своей социальной сети она похвасталась не до конца зажившим, но уже заметным результатом.

«Вы видите то же, что и я? Конечно, еще есть синяки, есть отеки, но уже смотрите что», — прокомментировала Боня свое преображение.

Женщина показала себя со всех ракурсов и предложила подпискам попытаться угадать, что же в ней изменилось, и какую процедуру она пережила. Одна из поклонниц написала, что ведущая убрала себе злополучные мешки Биша, однако Боня не подтвердила подобную версию. Она согласилась с пользователем, который написал, что та избавилась от провисаний у губ и сделала скулы.

Боня показала свое "до" и "после" пластикиБоня показала свое «до» и «после» пластики. Instagram* / victoriabonya

В заключение своего сторителлинга 43-летняя блогер опубликовала два снимка, на которых хорошо видно строение ее лица «до» и «после» новых вмешательств. Как именно называется процедура, знаменитость пока не раскрыла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня разоткровенничалась о возрасте и утрате красоты.

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