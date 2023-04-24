Мосгорсуд подтвердил арест Дарьи Треповой

Дарью Трепову, проходящую обвиняемой по делу о теракте в Петербурге, оставили под арестом. Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката женщины. Следствие полагает, что из-за ее действий погиб знаменитый блогер и корреспондент Владлен Татарский.

Взрыв в кафе Петербурга прогремел 2 апреля во время творческого вечера Татарского. В результате военкор погиб. Более 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.