Мосгорсуд подтвердил арест Дарьи Треповой

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 40

Женщину обвиняют в совершении теракта, из-за которого погиб знаменитый блогер Владлен Татарский.

Мосгорсуд подтвердил арест Дарьи Треповой

Фото: Андреев Владимир / ТАСС

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Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Дарью Трепову, проходящую обвиняемой по делу о теракте в Петербурге, оставили под арестом. Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката женщины. Следствие полагает, что из-за ее действий погиб знаменитый блогер и корреспондент Владлен Татарский.

Взрыв в кафе Петербурга прогремел 2 апреля во время творческого вечера Татарского. В результате военкор погиб. Более 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.

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