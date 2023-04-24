Единомышленников не было: пьяная пассажирка устроила дебош на рейсе Бангкок — Москва

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Женщина устроила дебош во время рейса из Бангкока в Москву

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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По словам очевидцев, дебоширка перебрала с алкоголем и вступила в конфликт с бортпроводниками.

Многочасовой рейс «Аэрофлота» Бангкок — Москва превратился в сольное выступление одной из пассажирок. Пьяный перфоманс 28-летней женщины начался практически сразу после взлета.

Как рассказывают очевидцы, их попутчица сразу же начала распивать купленный крепкий алкоголь, ходить по рядам и искать единомышленников. А потом приняла еще и какие-то таблетки и у нее началась настоящая истерика. Женщина ругалась с бортпроводниками и пассажирами и предлагала им продолжить разборки после приземления.

Но задуманное реализовать ей так и не удалось. Стюардам пришлось связать дебоширке руки и ноги, а по прилете сдать ее в полицию.

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