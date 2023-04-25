В Минобороны обвинили Киев в использовании зернового коридора для атак на Крым

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 3

Украинские теракты могут сорвать продление зерновой сделки, заявили в российском ведомстве.

В Минобороны обвинили Киев в использовании зернового коридора для атак на Крым

Фото: ERDEM SAHIN / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Власти Украины использовали гуманитарный коридор, который функционирует в рамках зерновой сделки, для атак на Крым с помощью морских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации „черноморской инициативы“. Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Читайте также

Девушки-военные рассказали, как отразили атаку беспилотников на Севастополь

Там же отмечается, что надводные беспилотники пытались атаковать Черноморский флот РФ и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму 23 марта и 24 апреля. Хотя прежде Киев взял на себя письменные обязательства не использовать гуманитарный коридор для ведения боевых действий.

«Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление „зерновой сделки“ после 18 мая текущего года», — подытожили в Минобороны РФ.

Ранее власти России неоднократно говорили, что условия зерновой сделки не соблюдаются. 18 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что усилия по ее продлению пока не приносят результатов для России. Сегодня эта тема обсуждается на встрече генсека ООН Антониу Гутерриша и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны «Большой семерки» попросили Россию продлить зерновую сделку.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
81.27
-0.22 89.46
0.11
Кто рано встает, тому Бог подает: китайский совет дня на понедельник, 24 ...

Последние новости

0:22
В Минобороны обвинили Киев в использовании зернового коридора для атак на Крым
23:58
Огорчил мошенников: Центробанк ужесточил правила выдачи микрокредитов
23:45
Рассел Кроу признался, что считал сценарий «Гладиатора» мусором и хотел сбежать
23:32
Космонавт показал действующий вулкан на фото с орбиты
23:26
Столицы всех штатов превратятся в пепел: США смоделировали сценарий войны с КНР
23:06
Пасха мертвых: как быть, если не получается навестить умерших на Радоницу

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
«Вплоть до пожизненного»: Жорин объяснил, чем может обернуться арест брата Волковой в США
Комплекс Наполеона и зависимость: российские артисты вспомнили о темном прошлом Зеленского
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео