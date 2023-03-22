Девушки-военные рассказали, как отразили атаку беспилотников на Севастополь
Старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко уничтожили три надводных аппарата, направлявшихся в гавань. Девушки расстреляли их из автоматов.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Девушки-военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали, как отразили атаку трех надводных беспилотников на Севастополь. Видео с их рассказом опубликовало Минобороны РФ.
«Был большой страх»
«Понимала просто головой, что надо что-то делать, надо попасть, надо уничтожить, чтобы она (лодка — Прим. ред.) не прошла дальше. Просто был большой страх, что она куда-то врежется: либо в берег, либо в корабли. (После поражения целей — Прим. ред.) мы не расслабились, потому что ждали следующего нападения. Команду не сняли, мы продолжали наблюдение дальше. Не было такого, что мы выполнили свою работу и можно пить чай. Нет!» — рассказала о событиях главный старшина Татьяна Целуйко.
Военнослужащая добавила, что увидела беспилотники в бинокль. Об этом она доложила оперативному дежурному, который приказал усилить наблюдение и поспешил согласовать действия с начальством. Очень скоро девушкам приказали открыть огонь. А позже и наградили.
«Очень приятно, что так высоко, думаю, слишком высоко оценили нашу работу. Потому что ничего такого сверхъестественного мы не сделали», — скромно подытожила Татьяна Целуйко.
«На родной город совершили атаку»
Ее напарница — старший матрос Марина Фалеева — подтвердила, что беспилотники обнаружила именно Татьяна. Огонь по дронам девушки вели из стрелкового оружия.
«Взяли автоматы в руки и начали стрелять. На родной город совершили набег, атаку — будем защищать! Враг не пройдет!» — заверила Марина.
По ее словам, у украинских беспилотников было движение, нехарактерное для подобных российских средств. Также их выдавал значительно меньший размер. В заключение девушка призналась, что служба в армии — традиция для ее семьи.
«Бабушки и дедушки воевали в Великую Отечественную войну. Отец был военным, я — военная. Сын тоже пошел по нашим стопам — окончил кадетскую школу, учится в Нахимовском училище. Продолжатель рода династии военных», — подытожила Марина Фалеева.
Заслуженная награда
Атаковать Севастополь боевики ВСУ попытались утром 22 марта. По сообщению Минобороны, их целью были корабли Черноморского флота и гражданские суда. Замысел националистов сорвали Марина Фалеева и Татьяна Целуйко. Они уничтожили три беспилотных надводных аппарата огнем из автоматов, когда те двигались в гавань.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил наградить девушек-военных, сорвавших атаку беспилотников на Севастополь. Их представят к госнаградам и выдадут денежные премии.
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