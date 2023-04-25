Тошнота и одышка: какое влияние магнитные бури оказывают на здоровье?

Головная боль и боль в сердце свидетельствуют о реакции организма на геомагнитные возмущения. Как предотвратить развитие инфаркта и успеть вовремя позвонить врачу?

Нашу планету накрыла сильнейшая магнитная буря. За последние сутки она достигла уровня G4. Важно отметить, что когда показатель достигнет G6, она будет считаться «экстремальной». В этот период не только появляются сбои на спутниках и каналах связи, но и ухудшается самочувствие человека. Об этом KP.RU рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

«Влияние магнитных бурь на организм человека — не глупость, а доказательная наука», — отмечает специалист.

В 2019 году американские ученые провели исследование и выяснили, что магнитная буря повышает риск общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Проверив данные за 30-летний период, они выяснили, что геомагнитные возмущения напрямую связаны с ростом летальных исходов. А весной и осенью во время вспышек на солнце у людей периодически случаются инфаркты. При этом инсульты происходят реже.

Почему во время бурь повышается число смертельных случаев, никому неизвестно. Возможно, это связано с воздействием на вегетативную систему.

Профилактика во время магнитных бурь:

в период вспышек на солнце стоит быть готовыми к резким скачкам артериального давления, росту нервозности и раздражительности;

гипертоникам нужно принимать мягкие успокоительные средства;

при повышении давления необходимо принять таблетку.

Советы медиков:

постараться уменьшить количество умственной и физической активности, уделять внимание здоровому сну;

есть больше овощей и фруктов и исключить алкоголь и вредные продукты;

не пить кофе и крепкий чай чаще одного раза в сутки;

больше гулять и чаще проветривать помещения.

Когда стоит вызвать скорую:

при внезапно возникшей боли в области груди;

при боли в груди, которая отдает в левую руку, спину или лицевую часть тела;

при боли с одышкой после долгой неподвижности;

при боли с тошнотой, головокружением и учащенным сердцебиением.

Если следить за состоянием своего организма, а при возникших недомоганиях обратиться к врачу, то неприятных последствий можно избежать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как магнитные бури вызывают образование тромбов.