Звездный папа мечтал и просил наследницу подарить ему внука. Но рождение девочки ничуть не огорчило родных.

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Румер родила ему внучку. Радостным событием она спустя неделю поделилась в социальной сети, опубликовав фото новорожденной.

«Луэтта Айсли Томас Уиллис. Ты — чистое волшебство. Родилась дома во вторник, 18 апреля. Ты больше, чем-то, о чем мы когда-либо мечтали», — написала Румер.

Румер не побоялась сглаза и показала лицо малышки. Instagram* / rumerwillis

Румер родила девочку от музыканта Дерека Ричарда Томаса. Роман с ним она подтвердила лишь в ноябре прошлого года. А за несколько лет до этого Уиллис намекал дочери, что он мечтает о внуке. Ведь в семье и так уже достаточно женщин. Узнав о рождении внучки, родственники ни капли не расстроились. Они с восторгом восприняли новость.

«Боже, мы любим ее так сильно!» — заявила нынешняя жена Уиллиса Эмма Хеминг.

К слову, год назад актеру диагностировали афазию — расстройство, снижающее способность понимать чужую речь и использовать собственную. Хеминг бросила все силы на то, чтобы ухаживать за супругом. Но, как и многим, ей дается это тяжело. Возможно, рождение внучки Уиллиса станет для женщины отдушиной.

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