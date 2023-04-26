Граждане США, КНР и СНГ заинтересовались российскими «золотыми визами»

Иностранцы потянулись в Россию за «золотыми визами». Речь идет об упрощенном получении вида на жительство в обмен на инвестиции. Как рассказали «Известиям» в Минэкономразвития, программа рассчитана на граждан СНГ, Индии и Китая.

Но интерес проявляют и некоторые европейцы, а также американцы. Для этого желающим необходимо вложиться в социальные проекты на сумму не меньше 15 миллионов рублей или инвестировать 30 миллионов в российскую компанию. Получить «золотую визу» смогут и те, кто минимум год владеет дорогой недвижимостью.

Благодаря частным инвесторам уже в этом году в ведомстве рассчитывают выручить до 12 миллиардов рублей. А в будущем ежегодные вложения иностранцев могут дойти до 40 миллиардов.