Граждане США, КНР и СНГ заинтересовались российскими «золотыми визами»

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Ожидается, что механизм упрощенного получения вида на жительство позволит привлечь в РФ до 12 миллиардов рублей инвестиций уже в этом году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков ; 5-tv.ru

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Иностранцы потянулись в Россию за «золотыми визами». Речь идет об упрощенном получении вида на жительство в обмен на инвестиции. Как рассказали «Известиям» в Минэкономразвития, программа рассчитана на граждан СНГ, Индии и Китая.

Но интерес проявляют и некоторые европейцы, а также американцы. Для этого желающим необходимо вложиться в социальные проекты на сумму не меньше 15 миллионов рублей или инвестировать 30 миллионов в российскую компанию. Получить «золотую визу» смогут и те, кто минимум год владеет дорогой недвижимостью.

Благодаря частным инвесторам уже в этом году в ведомстве рассчитывают выручить до 12 миллиардов рублей. А в будущем ежегодные вложения иностранцев могут дойти до 40 миллиардов.

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