Подростка заподозрили в изнасиловании 45-летней женщины в Петербурге

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Алексей Панков
Алексей Панков 4

Полиция оперативно задержала молодого человека.

Подростка заподозрили в изнасиловании 45-летней женщины в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В Петербурге в отношении 14-летнего подростка возбудили уголовное дело по факту изнасилования. Об этом сообщило издание 78.ru.

По имеющимся данным, в полицию обратилась 45-летняя женщина, проживающая в Выборгском районе. Пострадавшая сообщила, что 20 апреля оказавшийся в ее квартире молодой человек применил ней физическую силу, а затем изнасиловал. Она также добавила, что спустя несколько дней он вновь начал ломиться в ее дверь. Как молодой человек попал в квартиру первый раз, не уточняется.

Полиция могла оперативно задержать молодого человека. Его допросили и отпустили до избрания меры пресечения. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двенадцатилетняя девочка пережила сексуальное надругательство после долгожданной встречи с матерью. Преступление совершил приятель женщины.

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