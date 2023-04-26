Лесные пожары охватили более 10 сел в Свердловской области, есть погибший

Страшные пожары бушуют в Свердловской области. Пламенем охвачены больше десяти населенных пунктов. Около 700 человек остались без крыши над головой. На борьбу с огнем брошены все силы, но ситуация усугубляется сильным ветром и сухой погодой.

Самая сложная обстановка в поселке Сосьва, где пожар уничтожил 1,5 сотни домов. Один человек погиб. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков работает в зоне бедствия, он расскажет все подробности.