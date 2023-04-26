Кириенко заявил, что число лекторов общества «Знание» удвоится к концу года

Количество лекторов общества «Знание» увеличится в этом году в два раза, до 20 тысяч. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Форум проходит в Центральном манеже в Москве и на площадках в Архангельске, Екатеринбурге, Пятигорске и Луганске. Как отметил Сергей Кириенко, единственным надежным лекарством от дезинформации на сегодня являются знания. И у участников марафона была возможность получить их напрямую у экспертов, политиков и даже у тех, кто сейчас находится в зоне спецоперации.

«В прямом эфире включались ребята прямо с линии боевого соприкосновения. Вы видели, как их встречал зал. И это, на мой взгляд, бесценно, потому что у них другое моральное право, когда они говорят о настоящем патриотизме, тогда они говорят о том, что время вызова — это время действий, у них по-другому воспринимается, и вы видели, как их встречали», — отметил Кириенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стартовал глобальный просветительский проект — марафон «Знание. Первые». Он продлится три дня.