Кириенко заявил, что число лекторов общества «Знание» удвоится к концу года

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Ожидается, что число выступающих увеличится до 20 тысяч человек.

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Количество лекторов общества «Знание» увеличится в этом году в два раза, до 20 тысяч. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Форум проходит в Центральном манеже в Москве и на площадках в Архангельске, Екатеринбурге, Пятигорске и Луганске. Как отметил Сергей Кириенко, единственным надежным лекарством от дезинформации на сегодня являются знания. И у участников марафона была возможность получить их напрямую у экспертов, политиков и даже у тех, кто сейчас находится в зоне спецоперации.

«В прямом эфире включались ребята прямо с линии боевого соприкосновения. Вы видели, как их встречал зал. И это, на мой взгляд, бесценно, потому что у них другое моральное право, когда они говорят о настоящем патриотизме, тогда они говорят о том, что время вызова — это время действий, у них по-другому воспринимается, и вы видели, как их встречали», — отметил Кириенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стартовал глобальный просветительский проект — марафон «Знание. Первые». Он продлится три дня.

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