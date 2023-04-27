Стали известны подробности задержания Елены Блиновской

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 91

Перед задержанием Елена Блиновская купила билеты в Казахстан

Стали известны подробности задержания Елены Блиновской

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

По версии следствия, блогер не заплатила государству около 918 миллионов рублей налогов.

5-tv.ru стали известны подробности задержания Елены Блиновской. Подозреваемая в неуплате налогов в особо крупном размере блогер заранее купила билет в Казахстан – она должна была вылететь в пять утра.

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