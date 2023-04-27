«Мы предупреждали»: Мизулина отреагировала на задержание Блиновской

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 180

Мизулина высказалась о задержании Блиновской словами о предупреждениях

«Мы предупреждали»: Мизулина отреагировала на задержание Блиновской

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Власти долгое время закрывали глаза на долги интернет-звезды.

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала задержание блогера Елены Блиновской. Она напомнила, что власти неоднократно предупреждали о необходимости вовремя оплатить налоговые задолженности.

«Мы предупреждали, говорили, что 30 апреля последний срок подачи налоговых деклараций. Вот органы и начали работать. Но сколько еще есть таких блогеров?» — отметила Мизулина.

Елену Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, используя схему «дробления» бизнеса. По версии следствия, блогер не уплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц.

Фигурантку задержали под Смоленской областью при попытке пересечь границу РФ с Белоруссией. В отношении знаменитости возбудили уголовное дело по двум статьям.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео задержания Елены Блиновской.

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