Блиновская пыталась скрыться из России на арендованном авто с водителем
Источник: Елену Блиновскую задержали уже в районе Смоленска
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; ГСУ СК России по г. Москве; 5-tv.ru
Блогер попыталась сбежать из страны глубокой ночью. Куда она направлялась?
Блогера Елену Блиновскую хотели задержать в аэропорту, но кто-то заранее предупредил знаменитость о планах правоохранителей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Известно, что среди ночи она арендовала автомобиль с водителем и они поехали в сторону Белоруссии. Уже недалеко от границы ее задержали в районе Смоленска.
О задержании Елены Блиновской утром 27 апреля сообщили в СК РФ. По версии следствия, блогер «дробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы. Ее подозревают в неуплате свыше 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств в особо крупном размере.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в особо крупном размере.
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