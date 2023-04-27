«Свинарник вокруг»: поклонники не оценили откровенное фото Волочковой из бани

Балерина получила шквал критики за грязную парилку. Хейтеры нашли тому объяснение.

Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила ярко напомнить о себе в социальных сетях. Она опубликовала откровенный снимок из домашней бани. На фото танцовщица полностью обнажена, а интимные части тела прикрыты рукой и веником, пишут 7Дней.ru.

Вместо восхищения балерина получила осуждение от подписчиков, которые указали артистке на то, что ей давно пора навести порядок в своей парной. Хейтерам не понравилось, что вокруг звезды пыль и грязные подтеки, а на подстилке — разводы. Все это вызвало отвращение у пользователей Сети, которые начали высказывать свое мнение в комментариях под фото Волочковой.

Фото: Instagram* / volochkova_art

«Ладно голая, но свинарник вокруг — это просто фу!» — пишут они.

Фанаты королевы шпагата предположили, что раньше за уборку бани отвечала домработница. Но Волочкова недавно повысила ее до PR-директора, поэтому следить за порядком теперь некому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова ждет внуков от 17-летней дочери.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.