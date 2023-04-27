«Свинарник вокруг»: поклонники не оценили откровенное фото Волочковой из бани
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала интимное фото из бани
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Балерина получила шквал критики за грязную парилку. Хейтеры нашли тому объяснение.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила ярко напомнить о себе в социальных сетях. Она опубликовала откровенный снимок из домашней бани. На фото танцовщица полностью обнажена, а интимные части тела прикрыты рукой и веником, пишут 7Дней.ru.
Вместо восхищения балерина получила осуждение от подписчиков, которые указали артистке на то, что ей давно пора навести порядок в своей парной. Хейтерам не понравилось, что вокруг звезды пыль и грязные подтеки, а на подстилке — разводы. Все это вызвало отвращение у пользователей Сети, которые начали высказывать свое мнение в комментариях под фото Волочковой.
«Ладно голая, но свинарник вокруг — это просто фу!» — пишут они.
Фанаты королевы шпагата предположили, что раньше за уборку бани отвечала домработница. Но Волочкова недавно повысила ее до PR-директора, поэтому следить за порядком теперь некому.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова ждет внуков от 17-летней дочери.
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