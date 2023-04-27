Пострадавшим от пожаров жителям Сосьвы выплатят 95 млн рублей

Власти Свердловской области выплатят 95 миллионов рублей пострадавшим от пожара жителям Сосьвы. В поселке без крова остались порядка 600 человек, огонь уничтожил около 120 домов.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил восстановить жилой фонд Сосьвы в течение одного сезона. В ближайшее время начнется строительство 60-квартирного дома, а также индивидуального модульного жилья.

Куйвашев вместе главой МЧС Александром Куренковым побывали в поселке и поговорили с его жителями, после чего провели координационное совещание. Первые денежные выплаты пострадавшие от пожара начнут получать уже сегодня, 27 апреля.