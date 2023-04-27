Истерики и самолюбование: что не так с уверенностью Блиновской

Блогер постоянно пытается привлечь к себе внимание и всем что-то доказать. Почему это происходит?

Блогер Елена Блиновская, которую сегодня задержали при попытке бегства из России, показывает свою жизнь в изобилии из-за неуверенности в себе. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала психолог и бизнес-тренер Оксана Васько.

По ее словам, Блиновская никогда не выставляет снимки, где ей плохо, или где она нехорошо выглядит.

«Она выставляет, в основном, жизнь в изобилии — где она на дорогих машинах, в дорогих нарядах, у нее дети, прекрасный муж. Она, в нашем понимании, социально успешная. И, конечно, она собирает массу позитивных отзывов: «Лена! Я хочу так же, как и вы. Я хочу, чтобы у меня была такая же семья, такое же богатство, любимое дело. А она, таким образом, напитывает свою низкую самооценку», — говорит эксперт.

По мнению Васько, судя по тем интервью, которое давала Блиновская, по ней видно, что у нее все очень плохо с самооценкой.

«Она обижается, она капризничает, она начинает сразу агрессировать от каких-то таких вопросов, с которыми взрослый человек, в общем-то, достаточно неплохо справляется. Он просто выстраивает границы — говорит напрямую о том, что ему не хотелось бы об этом общаться, ему не нравится тон. А маленький ребенок начинает оправдываться, плакать, злиться и обижаться. Обиды — это пассивная агрессия», — продолжает психолог.

Елену Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, используя схему «дробления» бизнеса. По версии следствия, блогер не уплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств в особо крупном размере.

Ночью Блиновская хотела сбежать из России, планировала улететь на самолете, но смогла узнать о планах правоохранителей. По итогу, знаменитость решила арендовать машину с водителем и пересечь границу с Белоруссией. Однако Блиновскую задержали уже в районе Смоленска. Блогер была в домашних тапочках и бомбере.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Блиновская планировала мероприятие за границей до задержания.

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