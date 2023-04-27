Истерики и самолюбование: что не так с уверенностью Блиновской

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 28

Психолог Васько: Блиновская показывает жизнь в изобилии из-за неуверенности в себе

Фото, видео: Instagram* / elena_blinovskaya; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Задержание Елены Блиновской

Блогер постоянно пытается привлечь к себе внимание и всем что-то доказать. Почему это происходит?

Блогер Елена Блиновская, которую сегодня задержали при попытке бегства из России, показывает свою жизнь в изобилии из-за неуверенности в себе. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала психолог и бизнес-тренер Оксана Васько.

По ее словам, Блиновская никогда не выставляет снимки, где ей плохо, или где она нехорошо выглядит.

«Она выставляет, в основном, жизнь в изобилии — где она на дорогих машинах, в дорогих нарядах, у нее дети, прекрасный муж. Она, в нашем понимании, социально успешная. И, конечно, она собирает массу позитивных отзывов: «Лена! Я хочу так же, как и вы. Я хочу, чтобы у меня была такая же семья, такое же богатство, любимое дело. А она, таким образом, напитывает свою низкую самооценку», — говорит эксперт.

По мнению Васько, судя по тем интервью, которое давала Блиновская, по ней видно, что у нее все очень плохо с самооценкой.

«Она обижается, она капризничает, она начинает сразу агрессировать от каких-то таких вопросов, с которыми взрослый человек, в общем-то, достаточно неплохо справляется. Он просто выстраивает границы — говорит напрямую о том, что ему не хотелось бы об этом общаться, ему не нравится тон. А маленький ребенок начинает оправдываться, плакать, злиться и обижаться. Обиды — это пассивная агрессия», — продолжает психолог.

Елену Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, используя схему «дробления» бизнеса. По версии следствия, блогер не уплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств в особо крупном размере.

Ночью Блиновская хотела сбежать из России, планировала улететь на самолете, но смогла узнать о планах правоохранителей. По итогу, знаменитость решила арендовать машину с водителем и пересечь границу с Белоруссией. Однако Блиновскую задержали уже в районе Смоленска. Блогер была в домашних тапочках и бомбере.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Блиновская планировала мероприятие за границей до задержания.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
27 апр
Больше никаких чудес: Жорин объяснил, что грозит Блиновской за неуплату 918 млн рублей
27 апр
Иномарки, бренды и особняки: в какой роскоши живет проходящая по уголовному делу Блиновская
27 апр
«Мы предупреждали»: Мизулина отреагировала на задержание Блиновской
27 апр
Вместе с Блиновской на границе были задержаны двое мужчин
27 апр
Как Блиновская обманула систему: блогер намеренно занижала доходы
27 апр
Эксклюзивное видео обысков коттеджа Елены Блиновской в Истре
27 апр
Блиновская планировала мероприятие за границей до задержания
27 апр
В домашних штанах и тапочках: первое видео с задержанной Блиновской
27 апр
Накануне ареста Елена Блиновская выступала спикером на бизнес-форуме
27 апр
Блиновская пыталась скрыться из России на арендованном авто с водителем
+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
81.63
0.08 90.14
0.11
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апре...

Последние новости

15:13
Международная патриотическая акция «Диктант победы» проходит в пятый раз
15:10
Истерики и самолюбование: что не так с уверенностью Блиновской
15:04
SHAMAN ответил на слухи о том, забрал ли Филипп Киркоров у него дреды
15:02
Пострадавшим от пожаров жителям Сосьвы выплатят 95 млн рублей
14:56
Водитель такси протаранил грузовик, стоявший на обочине на МКАД
14:43
Долг платежом красен: когда дети должны выплачивать алименты родителям

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
«На голову посыпались камни»: обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии
«Я был шокирован»: Барецкий рассказал об обстановке в замке Пугачевой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео